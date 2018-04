Bella contra as feras

SÃO PAULO - Isabella Martins, de 16 anos, não teve receio de abrir mão de muitas coisas para tentar realizar o seu maior sonho: representar o Brasil no hóquei sobre grama nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. Ela leva uma vida de atleta, regrada, e sabe que tudo isso é importante para chegar bem à competição, daqui a cinco anos. "Eu corro, ando de bicicleta, faço musculação. E também estou fazendo dieta. Tudo isso porque quero ter um melhor rendimento", explica a garota, que atua como goleira. Um dos pedidos da comissão técnica da seleção foi para que todas as atletas diminuíssem o percentual de gordura do corpo. Se o índice estiver acima de 22,5%, a jogadora está fora. "Não posso comer frituras e doces, nem tomar refrigerante, tem de ser tudo light."

Bella, como é chamada pelas amigas, começou no hóquei sobre grama aos 14 anos. Um amigo, que era da seleção masculina, mostrou-lhe o esporte e, a partir de suas explicações, a menina foi se interessando cada vez mais. Ela logo foi jogar no Macau, de São Paulo, um clube da colônia macaense. "O pai da minha avó era de Macau", conta a jogadora. Não demorou para ela trocar o handebol pelo novo esporte. "Eu já era goleira e continuei."

Agora ela faz a mesma coisa que seu amigo fez: convida as pessoas próximas para conhecer a modalidade, que carece de mais praticantes no Brasil. "Todo dia eu as chamo. Até já consegui montar um time com seis ou sete meninas, mas é difícil, pois tem de ficar insistindo, explicar as regras..." A falta de conhecimento do hóquei sobre grama é um empecilho. "Acho que ele parece mais com o futebol, mas sempre tem alguém que nunca ouviu falar. Outro dia me perguntaram onde fica o cavalo. Muitos querem saber se usa patins, se tem porrada como no hóquei no gelo."

LEONAS X LOLITAS

Se no Brasil o esporte ainda tenta decolar, na Argentina é uma febre, principalmente entre as mulheres. Geralmente, nos clubes os meninos praticam rúgbi, enquanto as meninas jogam hóquei sobre grama. A popularidade é grande e a seleção feminina do país, apelidada de Leonas, é considerada uma das melhores do mundo, o que faz com que seja admirada pelas brasileiras. A rivalidade, neste caso, quase não existe. "Eu gosto delas e no Pan assisti aos jogos mais importantes. Quando fizemos amistosos na Argentina, vimos crianças com quatro ou cinco anos, bem pequenininhas, com o taco na mão", conta. E, por causa das vizinhas, as garotas do Brasil também têm apelido. "As meninas chamam a gente de Lolitas. Mas não sei por quê."

Outro atributo conhecido mundialmente das Leonas é a beleza das atletas. Luciana Aymar, eleita seis vezes pela Federação Internacional de Hóquei a melhor jogadora do mundo, já foi inclusive convidada a posar nua, mas recusou. Bella conta que a seleção brasileira também tem suas musas. "Tem umas meninas lindas e acho que o uniforme deixa as atletas mais femininas. Muitas gostam de se maquiar, de se arrumar, colocar roupas da moda."

Bella é a mais nova entre as goleiras da seleção - Lisandra tem 28 anos e Andréa, 26. E ela sabe que em 2016 estará em um bom momento. "Eu penso em não me contundir até lá e dar o meu melhor. Vou estar no auge e meu sonho é disputar a Olimpíada." Ela conta com o apoio familiar, principalmente da mãe, que vai aos jogos e treinos e conta para a família os feitos da menina, que espera ganhar a Bolsa Atleta para receber uma ajuda de custo para treinar. "Eu me inscrevi e espero receber. A primeira coisa que vou fazer é comprar uma roupa nova. A minha ainda é de criança."

QUEM É ISABELLA?

Nascida em 24 de março de 1995, Bella atua no Macau, de São Paulo, e é goleira da seleção brasileira. Ela explica que no gol precisa ser rápida, ter agilidade, atenção e saber falar com o time. "Eu ainda estou aprendendo, não falo tão alto", diz. O lado ruim de estar no gol são as boladas, apesar da grande quantidade de proteção que ela usa. "Uma vez tomei uma bolada no joelho e machucou muito. Inchou bastante, mas depois melhorou. Por isso é preciso de proteção para todo o corpo."