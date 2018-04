Bellucci a 2 vitórias do US Open Thomaz Bellucci avançou à segunda rodada do torneio qualificatório para o US Open. O brasileiro ganhou ontem com facilidade do italiano Giancarlo Petrazzuolo por 6/2 e 6/0, em 46 minutos. Na próxima etapa, no entanto, o paulista de Tietê não deverá encontrar facilidade. Encara, provavelmente amanhã, o búlgaro Grigor Dimitrov, de 18 anos, considerado umas das grandes revelações do tênis. Outros dois brasileiros, João Souza e Eric Gomes, não tiveram a mesma sorte. João perdeu para o sueco Marco Chiudinelli por 6/3 e 6/4 e Eric caiu diante do sul-africano Izak Van der Merwe por 6/4 e 6/1.