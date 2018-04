Bellucci, em boa fase, avança no US Open Thomaz Bellucci mostrou ontem que a boa fase não é obra do acaso. Dando sequência a uma partida que teve início na sexta-feira, mas foi paralisada por causa da chuva, venceu o norte-americano Scoville Jenkins por 6/2 e 6/4 e avançou à chave principal do US Open. Bellucci, atual número 2 do Brasil e 68 do mundo, está há dez partidas sem perder. No mês passado, foi campeão do ATP de Gstaad, na Suíça, e agora chega pela 2ª vez à chave principal do Aberto dos Estados Unidos. O tenista também disputa a chave de duplas, ao lado de Marcos Daniel. Outros dois brasileiros seguem na competição, na simples: Marcos Daniel e Thiago Alves. Ricardo Mello não conseguiu avançar no qualifying ao ser derrotado pelo turco Marcel Ilhan, por 6/4 e 6/2. Júlio Silva também disse adeus ao perder do francês Jousselin Ouanna por 4/6, 6/4 e 6/4.