Bellucci encara Nadal hoje, se o tempo deixar Por causa da chuva em toda a tarde de ontem em Paris, a partida de estréia do brasileiro Thomaz Bellucci em Roland Garros, diante do tricampeão Rafael Nadal, foi transferida para hoje, com início previsto para as 8h30 (de Brasília). O jogo é aguardado com certa ansiedade, especialmente pelo fato de os espanhóis terem poucas informações sobre o jogador paulista. Com ironia, dizem que só esperam que não se trate de um outro Guga, referindo-se ao catarinense, três vezes campeão no Aberto da França. Marcos Daniel, o outro brasileiro no torneio, encara o espanhol Juan Carlos Ferrero por volta do meio-dia. Sem perder tempo, Roger Federer, o número 1 do mundo, passou pelo americano Sam Querrey por 6/4, 6/4 e 6/3. Disse que fez a melhor preparação possível para o Aberto da França, mas criticou o calendário da ATP por colocar os mais importantes torneios no piso de saibro em semanas consecutivas. No feminino, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, de apenas 16 anos - jogadora caçula em Roland Garros -, venceu a argentina Maria-Emilia Salerni por duplo 6/1. A americana Venus Williams sofreu para bater Tzipora Obziler, de Israel, por 6/3, 4/6 e 6/2. A sérvia Jelena Jankovic ganhou da romena Monica Niculescu por 7/6 (7/3) e 6/2.