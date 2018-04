Bellucci fica a uma vitória do US Open Thomaz Bellucci derrotou ontem a sensação búlgara Grigor Dimitrov, de 18 anos, por 6/4 e 6/3. Com a boa vitória, o tenista brasileiro está a apenas um triunfo de disputar o US Open. Bellucci enfrentará agora o americano Scoville Jenkins, que passou pelo compatriota Michael Maclune por 6/3 e 6/4.