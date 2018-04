Bellucci vence de virada e avança à final do Challenger de Biella

Cabeça de chave número 2 na competição, Bellucci agora terá pela frente o italiano Federico Gaio, 213º do mundo, que eliminou o brasileiro João Souza, o Feijão, na outra semifinal, também de virada, por 2/6, 7/6 (9/7) e 6/4.

Bellucci vai em busca do décimo título de challenger na carreira. A conquista mais recente aconteceu há três semanas no saibro alemão de Braunschweig. Mas, para chegar à decisão, o brasileiro sofreu. Napolitano conseguiu uma quebra no quarto game, no momento em que chegou a chuviscar deixando a quadra de saibro mais pesada. O adversário de 21 anos manteve seus serviços seguintes e fechou a primeira parcial com tranquilidade.

O segundo set parecia que o italiano iria dominar. Bellucci precisou salvar dois break points até começar a reagir. No sexto game, o brasileiro conseguiu a quebra e abriu 4/2 de vantagem, empatando logo em seguida a partida.

No set decisivo, Bellucci obteve uma quebra de saque no terceiro game e quase repetiu a dose no quinto, mas o italiano salvou. Melhor na partida, o brasileiro quebrou o serviço adversário novamente no nono game, que encerrou a partida. A decisão acontece neste domingo, às 6h (horário de Brasília).