Belo Horizonte recebe nesta sexta a Copa do Mundo de natação

Começa nesta sexta-feira em Belo Horizonte a Super Final da Copa do Mundo de natação em piscina curta. O Brasil chega com dois destaques na delegação: Thiago Pereira, recordista mundial nos 200 metros medley, e Kaio Márcio de Almeida, recordista mundial nos 50 metros borboleta. Veja também: Superar Michael Phelps, o desafio de Thiago Pereira 'Vai, Thiago', e uma torcedora fanática nas arquibancadas Ao todo, 12 países participam da disputa no Parque Aquático do Minas Tênis Clube: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Estados Unidos, Gana, Cingapura, Suécia, Rússia e Turquia. É a 11.ª vez que a competição passa pelo território brasileiro. Thiago Pereira, que ganhou seis ouros em duas etapas da Copa do Mundo (Suécia e Alemanha), pretende subir mais vezes no lugar mais alto do pódio. "Aqui em Belo Horizonte, local onde treino, espero manter esse ritmo e ajudar o Brasil a conquistar mais medalhas." Indicado para o Prêmio Brasil Olímpico do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Pereira irá contar com a torcida da mãe, Rose: "O apoio familiar é muito importante numa competição. A família é fundamental." A fase eliminatórias começa a ser disputada a partir das 17 horas. (Colaborou Marina Ramos, do estadao.com.br) Provas que serão desta sexta*: 800 m livre fem 100 m livre masc 200 m livre fem 50 m peito masc 100 m peito fem 400 m medley masc 100 m borboleta fem 100 m costas masc 50 m costas fem 200 m borboleta masc 200 m medley fem 400 m livre masc 50 m livre fem 200 m peito masc 100 m medley masc 200 m costas fem 50 m borboleta masc *Programação divulgada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA)