Benazzi, maestro do renascimento

Vagner Benazzi nem precisava do acesso para garantir um lugarzinho de honra na história da Portuguesa. A vaga na Série A apenas coroou um trabalho muito bem feito que teve início em setembro de 2006 e que, neste ano, ainda contou com o título da Série A2 do Estadual. Há pouco mais de um ano, o treinador foi chamado às pressas para substituir Candinho. A Lusa estava à beira do rebaixamento para a Série C do Brasileiro e o trabalho prometia ser árduo. ''''Quando eu cheguei havia uma situação de desânimo'''''''', lembrou Benazzi, em entrevista ao Estado na véspera do jogo que recolocou o time na divisão de elite do futebol brasileiro. ''''Ainda tinha 12 pontos a ser disputados e, quando há uma pequena chance de salvação, temos de agarrá-la.'''''''' O comandante precisou levantar o astral da garotada. Muitos já estavam quase jogando a toalha. ''''Tinha de mudar todo um pensamento, mas não tinha tempo'''''''', disse. ''''Um confiou no outro e conseguimos nos livrar (do descenso). Estava escrito que teríamos de passar por tudo aquilo e o grupo saiu fortalecido.'''''''' A salvação deu moral ao treinador, que, mesmo com várias propostas para sair, renovou contrato até o final deste ano. ''''Fiz algumas exigências, como participar de decisões nas categorias de base.'''''''' A conversa é a chave do sucesso de Benazzi na Portuguesa. Time unido, desde o segurança até o presidente. ''''E juntamos 10% dos ''''bichos'''' dos atletas para comprar cestas básicas para os funcionários'''''''', contou. Pergunte para qualquer atleta qual o segredo do sucesso da Lusa e a resposta estará na ponta da língua. ''''É totalmente (mérito) do Benazzi'''''''', garantiu o goleiro Tiago. ''''O time só não caiu em 2006 por causa dele e agora estamos todos colhendo os frutos'''''''', disse. ''''Ele chegou, pegou o grupo desacreditado e não deu porrada em ninguém. E conversa igual com todo mundo, seja titular ou reserva.'''''''' Benazzi chegou ontem aos 78 jogos com a Portuguesa. É o treinador que mais partidas fez desde que o time caiu para a Série B, em 2002. O futuro está indefinido, mas são grandes as possibilidades de permanecer no Canindé. ''''Depois de o campeonato acabar, vamos sentar e bater as idéias, não só pelo lado financeiro'''''''', avisou. ''''Ele sabe que fica. Se eu for reeleito, ele não vai sair'''''''', garantiu o presidente Manuel da Lupa. O clube terá eleições em dezembro.