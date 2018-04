Benfica busca seu troféu de consolação

A Taça de Portugal é a última chance de o Benfica conquistar um título na temporada e minimizar a derrota na final da Liga Europa e a perda do Campeonato Português, ambas ocorridas nos acréscimos. Hoje, a equipe de Lisboa enfrentará o Vitória de Guimarães no Estádio Nacional, em Oeiras.

"Foi um duro golpe perder essas duas competições. A Taça de Portugal não era nosso objetivo principal, mas uma das metas. Essa decisão não vai salvar o ano, mas estamos na final e queremos ganhá-la", declarou o lateral Maxi Rodrigues, que nega pressão pela conquista depois de dois insucessos. "Estamos na final com alegria."

As palavras do uruguaio, convocado para a Copa das Confederações, tentam minimizar as decepções do Benfica. No Campeonato Português, por exemplo, a equipe tinha dois pontos de vantagem na penúltima rodada e poderia se sagrar campeã na casa do Porto com uma vitória simples. Perdeu de virada, por 2 a 1, e deixou que o grande rival dependesse apenas da vitória sobre o Paços de Ferreira para ficar com o título na última rodada. O Benfica fez sua parte (venceu o Moreirense), mas viu o Porto ser tricampeão quando parecia morto no torneio.

"Queremos dar este troféu aos torcedores que nos apoiaram e estiveram perto das conquistas", disse Maxi.

No último confronto entre as duas equipes, pelo Campeonato Português, o Benfica goleou por 4 a 0 com extrema facilidade. "Esse jogo não será novamente 4 a 0. Aquele jogo foi atípico", disse o uruguaio.

Orgulho. Do outro lado, o lateral Alex afirma que o rival não pode fazer um balanço negativo da temporada, já que lutou pelo título em três das quatro competições que disputou. "Estamos com um ambiente positivo pela chegada à final e vamos continuá-lo com o título. Teremos um grande rival, mas teremos de mostrar nossa força. Chegou a nossa vez", afirmou Alex.

O Vitória de Guimarães busca uma conquista inédita depois de ter chegado a cinco finais, a última delas em 2011, contra o Porto. Desde 2004, o clube da Luz não conquista a taça, embora seja o recordista da competição, com 24 conquistas. O confronto de hoje, portanto, representa o prêmio de consolação para o Benfica e o sonho de grandeza do Vitória de Guimarães.

O técnico Jorge Jesus, que ainda não tem sua permanência confirmada na próxima temporada, deve promover a volta do zagueiro Garay, recuperado de lesão muscular. No Vitória, o técnico Rui Vitória não tem jogadores contundidos.