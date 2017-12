Berdych elimina Nadal e manda torcida calar a boca Acabou o sonho de Rafael Nadal de conquistar o bicampeonato do Masters Series de Madri. Nesta sexta-feira, o tenista número dois do mundo foi eliminado nas quartas-de-final da competição ao ser derrotado por 2 sets a 0 (parciais de 3/6 e 6/7 (6-8) pelo checo Tomas Berdych, que não perdeu a oportunidade de mandar a torcida espanhola calar a boca. Nadal obviamente não gostou do gesto e reclamou com o adversário no tradicional cumprimento junto à rede. Mais tarde, o espanhol destilou sua fúria. "Por minha experiência de jogar contra ele, Berdych é um jogador bastante estúpido." O checo, que tem 20 anos e busca seu primeiro título como profissional, já virou carrasco de Nadal: foi sua terceira vitória consecutiva - todas elas em Master Series - em quatro jogos contra o rival. Somente o australiano Lleyton Hewitt havia conseguido três triunfos seguidos contra Nadal. Na semifinal, Berdych, número 11 do mundo, vai encarar o vencedor do confronto entre o chileno Fernando González e sérvio Novak Djokovic.