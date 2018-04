Bernadinho: "Vitória do esporte e da vida"" O técnico Bernardinho, emocionado, disse que ?experiências de vida, vitórias e desilusões fizeram o caminho. Não é só uma vitória do esporte, é uma vitória da vida também. A união do grupo é que levou a esta conquista.? O treinador mais vitorioso do vôlei brasileiro adiantou que não subiria ao pódio, ?porque a minha medalha eu já ganhei?.