Bernardinho ainda espera por Ricardinho Falar de Ricardinho parece incomodar o técnico Bernardinho, da seleção brasileira de vôlei masculino. Ontem, em Santos, depois de uma certa truculência com a reportagem do Estado, o treinador aceitou responder sobre o jogador, fora da equipe desde o Pan do Rio. E disse que o fato de o levantador estar se naturalizando italiano não significa sua ''''aposentadoria'''' da equipe nacional. Bernardinho vem evitando entrar em polêmica com o jogador. E mais uma vez deixou as portas da seleção, ''''em momento de planejamento'''', abertas para o levantador. Mas, segundo Bernardinho, ''''não há prazo para que o possível retorno de Ricardinho se consolide.'''' No início da semana, Fabiane, mulher do jogador, afirmou que o levantador estava se naturalizando e ''''não jogaria mais pela seleção''''. Depois, alegou ter sido mal interpretada. Bernardinho comentou ser positivo a naturalização. ''''Profissionalmente é interessante porque abre a brecha para o time contratar outro jogador e ele ter contrato ainda melhor.'''' E o técnico disse não ter sido informado diretamente por Ricardinho que ele deseja abdicar de vaga no time brasileiro em prol da seleção italiana.