Bernardinho assume favoritismo no Japão O Brasil não levou nem uma hora (59 minutos) para derrotar o Canadá, por 3 sets a 0 (parciais de 25/13, 25/17 e 25/14), nesta segunda-feira, na terceira etapa da Copa do Mundo do Japão, em Okayama (Japão). André Heller foi eleito o melhor jogador do confronto. Com o resultado, os brasileiros somam sete vitórias em sete jogos. A Copa classifica os três primeiros colocados para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Mas a atual campeã olímpica Sérvia e Montenegro também venceu sua sétima partida consecutiva, em Fukuoka, contra a Venezuela por 3 sets a 0 (25/23, 25/22 e 25/18). O esperado confronto entre Brasil e Sérvia abrirá a quarta e última etapa do torneio, sexta-feira, em Tóquio. Os outros resultados desta segunda-feira: Estados Unidos 3 x 0 Coréia do Sul, Tunísia 3 x 2 Japão, Itália 3 x 0 Egito e França 3 x 1 China. "Após uma apresentação irregular contra a China conseguimos nos recuperar e ter uma ótima atuação contra o Canadá. Sacamos, bloqueamos e defendemos bem, o que facilitou o trabalho do ataque, a principal arma da equipe. Com a mesma consistência até o fim do campeonato, definitivamente somos um dos três favoritos à vaga olímpica", afirmou o técnico Bernardinho. Poupado no jogo contra a China, na última rodada, por causa de contusão, o capitão brasileiro Nalbert voltou à quadra e deixou claro que o grupo não só quer a vaga olímpica como o título inédito da Copa do Mundo. "Temos de pensar num jogo de cada vez. É importante vencer jogando bem, mas queremos o título inédito." Na defesa - Além de sua habilidade no ataque, o Brasil surpreende nessa Copa do Mundo pela consistência na defesa. Após sete jogos, o brasileiro Sérgio Dutra, o Escadinha, liderava o ranking dos melhores líberos da Copa do Mundo. Escadinha foi eleito o melhor jogador em quadra no confronto contra a China e até os atacantes reconhecem a evolução no fundamento. "O Brasil nunca teve tradição na defesa, mas melhorou", disse Nalbert. Responsável pelo treino da defesa, o assistente-técnico Ricardo Tabach acentua que a dedicação é fundamental para se atingir a excelência. "Sempre houve uma preocupação excessiva com o ataque nas seleções masculinas e a parte da defesa era deixada um pouco de lado. Essa mentalidade requer algum tempo para ser incutida. Até porque o treinamento de defesa não é dos mais prazerosos. É preciso sacrifício para ir ao chão", afirmou Tabach.