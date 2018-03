Bernardinho busca time ideal para a Liga A seleção brasileira masculina de vôlei, que estreará em casa na Liga Mundial, sábado, às 10 horas, diante da Alemanha, treinou nesta segunda-feira pela primeira vez no Ginásio do Ibirapuera. Ainda sem o time ideal, o técnico Bernardo Rezende pede paciência e cautela com a potência do saque e bloqueio dos adversário. ?Será uma estréia perigosa porque estamos sem ritmo nenhum, o time ainda está desentrosado. A Alemanha fez bons amistosos com Holanda e Rússia, e pode complicar a situação", diz Bernardinho, que ainda não poderá contar com os 12 atletas que conquistaram o título mundial no ano passado, na Argentina. ?O Gustavo está com dores nas costas, Giovane está sentindo o joelho, Nalbert se apresentou domingo à noite e o Dante vai ficar de folga uma semana porque acabou só no fim de semana a sua participação no Campeonato Italiano." O central Gustavo, que atua no time italiano do Ferrara, afirma: ?Não estamos com a forma 100% porque tem gente que está treinando há um mês e meio, e outros com menos tempo, que é o caso do Nalbert. Até todo mundo adquirir o ritmo ideal leva um mês. Os alemães já estão treinando juntos há dois meses. Mas acho que nossa experiência deve pesar durante o jogo." Companheiro de time de Gustavo na Itália, o atacante Giba analisa: ?O líder da Alemanha é Stefan Hubner, que joga no Montichiari. Ele é um central que tem ótimo bloqueio, é experiente e comanda o grupo muito bem." Hubner tem 2 metros e 28 anos. Em 2001, o central Henrique participou pela primeira vez da equipe brasileira na Liga Mundial, e se lembra do confronto contra o time alemão. ?Lembro do saque forte deles. Era um time novo, e hoje deve estar mais difícil de enfrentar, apesar de não ter muita agilidade. O lado bom é que a gente também ganhou experiência durante este tempo." A média de altura dos alemães é de 1,99 metro, contra 1,95 metro dos brasileiros. ?O Brasil se complica com times altos. Esta é uma estréia difícil. O que temos de fazer é ter paciência e não querer bater de frente com o bloqueio deles", declara Bernardinho. O treinador sabe que a pressão da vitória está sobre os brasileiros. ?Sempre que você obtém um resultado positivo, como o título do Campeonato Mundial do ano passado, é natural que a pressão aumente. A tendência é que os adversários venham mais relaxados, mas ao mesmo tempo concentrados. É por isso que nosso time vai ter de trabalhar cada dia mais e melhor para não ser surpreendido." Dos 18 inscritos para a Liga Mundial, Bernardinho terá até quinta-feira para cortar seis desta primeira etapa.