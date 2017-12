Bernardinho busca título inédito no Japão Conquistar a Copa do Mundo do Japão é um grande desafio para o técnico Bernardo Rezende, atrás desse título inédito para o País. No comando da seleção masculina desde 2001, o ex-levantador levou a equipe ao primeiro lugar do ranking da Federação Internacional de Vôlei - atualmente à frente de Sérvia e Montenegro, Rússia e Itália. Com o treinador, o grupo nunca ficou fora do pódio em nenhuma competição que participou - o pior resultado foi o dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em julho: uma medalha de bronze. Em Olimpíadas, Bernardinho tem três participações e três pódios: foi o reserva do levantador William em Los Angeles/84, quando a seleção brasileira ficou com a medalha de prata, ao perder na final para os Estados Unidos. Depois, foi bronze como técnico da seleção feminina em Atlanta/96 e em Sydney/2000. Bernardinho chegou a comprar uma "quase-briga" com a Federação Internacional, que ficou ao lado dos clubes (principalmente os italianos), o que encolheu o tempo que havia programado para treinamentos com o grupo. Antes do Japão, a seleção esteve na Itália, para uma "adaptação escalonada" do fuso horário. "Nosso primeiro objetivo é classificação para os Jogos Olímpicos. Depois, o título. Temos de nos classificar porque, caso contrário, minha mulher (Fernanda Venturini, capitã da seleção feminina) caçoaria de mim", brincou Bernardinho. A filha do casal, Júlia, que completa dois anos em dezembro, deve viajar para a Olimpíada de Atenas/2004. Sobre a classificação olímpica já assegurada pela seleção feminino, Bernardinho elogiou. "Estou muito orgulhoso. Formei dez das 12 jogadoras dessa equipe, o que me enche de satisfação."