Bernardinho chama Giba para a Liga O técnico Bernardinho, da seleção brasileira masculina de vôlei, anunciou nesta segunda-feira a lista dos 18 jogadores inscritos para a Liga Mundial de 2003, na qual consta o nome de Giba, do Ferrara, da Itália, recentemente flagrado no exame antidoping por uso de maconha. O Brasil está no Grupo B e estréia na competição diante da Alemanha, no dia 23 de maio. Os outros integrantes da chave são as seleções da Itália e de Portugal. Confira a lista dos convocados: Wallace (Unisul), Marcelinho (Suzano), Giovane (Piemonte-Itália), André Heller (Unisul), Henrique (Minas), Maurício (Minas), Giba (Ferrara-Itália), Murilo (Banespa), André Nascimento (Panathinaikos - Grécia), Serginho ?Escadinha? (Banespa), Anderson (NEC - Japão), Nalbert (Macerata - Itália), Gustavo (Ferrara - Itália), Rodrigão (Banespa), Ezinho (Minas), Leandro (Suzano), Ricardinho (Ulbra) e Dante (Modena - Itália).