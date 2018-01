Bernardinho cobra mais o líder Rexona Líder invicto da Superliga Feminina de Vôlei, o Rexona/Ades lidera as estatísticas em levantamento, recepção, defesa e ataque. O time é o 2º no saque e o 4º em bloqueio. Apesar de 32,17% de acerto no ataque, o técnico Bernardinho não está satisfeito com a atuação do time no fundamento. A equipe de Fernanda Venturini e Fabiana joga com o Sesi/Uberlândia, sábado, às 18 horas, no Rio.