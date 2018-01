Bernardinho convida jogador do Banespa O atacante do Banespa/Mastercard, Bruno Zanuto, foi convidado pelo técnico da seleção brasileira masculina de vôlei Bernardinho para participar dos treinos que visam a participação da equipe na Copa do Mundo, de 16 a 30 de novembro, no Japão. Esta será a terceira vez consecutiva que o jogador, campeão mundial infanto-juvenil, em 2001, e vice no Mundial juvenil, em agosto deste ano, participará como convidado das atividades da equipe principal. Bernardinho não conta com os jogadores que ainda estão disputando os campeonatos Paulista e italiano e também tem adotado a política de convidar jovens jogadores visando preparar futuras gerações para a seleção. Na Copa do Mundo do Japão estarão em disputa três vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.