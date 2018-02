Bernardinho convoca 5 para seleção O técnico Bernardinho anunciou nesta quarta-feira a primeira lista de convocados da seleção brasileira masculina de vôlei para a temporada 2003. Anderson, Henrique, Ezinho, André Nascimento e Maurício formam o grupo que se apresenta para os treinos visando a disputa da Liga Mundial, de 16 de maio a 13 de julho, e as demais competições do calendário, que vai até novembro. Os campeões mundiais Anderson e Henrique e mais Ezinho, atacante do Telemig/Celular Minas, se apresentam no dia 31. No dia 6 de abril chegam os também campeões mundiais André Nascimento, que estava jogando na Grécia, e Maurício, do Minas - o time foi eliminado da Superliga nas quartas-de-final. Além dos convocados para a temporada oficial, Bernardinho chamou alguns convidados para treinar com a seleção, que se apresentam dia 31: os atacantes Samuel, Bruno Zanuto e Leandro, todos do Minas, o levantador William, do Intelbras/São José, e o meio-de-rede Alberto, do Palmeiras/Guarulhos. "A expectativa de trabalhar mais um ano com o Bernardinho é a melhor possível. Estou descansando para me apresentar com ânimo total", disse Maurício. Para o levantador e também para o técnico da seleção, a Copa do Mundo do Japão, classificatória para a Olimpíada de Atenas, em 2004, será a competição mais importante da temporada. Na Liga Mundial, o Brasil está no grupo B, com Portugal, Alemanha e Itália - a estréia na competição será dia 23 de maio, contra a seleção alemã. Além dessa competição, o time de Bernardinho disputará os Jogos Pan-Americanos, de 1 a 17 de agosto, o Campeonato Sul-Americano, no Chile, em setembro, e a Copa do Mundo, no Japão, em novembro.