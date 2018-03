Bernardinho convoca mais 6 jogadores O técnico Bernardinho já está montando a seleção brasileira masculina de vôlei para a disputa da Liga Mundial, em junho. Nesta quarta-feira, ele convocou mais seis atletas para os treinos em Saquarema: o ponta Giovane, o levantador Ricardinho, o oposto André Nascimento, o meio-de-rede Henrique (todos do Telemig Celular/Minas), o ponta Murilo (Wizard/Suzano) e o oposto Joel, que disputou o Campeonato Italiano pelo Montichiari. Todos se apresentam na segunda-feira e se juntarão aos já convocados: o líbero Escadinha, o ponta Dante, o levantador Maurício e o meio-de-rede Rodrigão, que já estão treinando em Saquarema. Os brasileiros estréiam na Liga Mundial fora de casa, no dia 4 de junho, contra a Grécia. O time de Bernardinho, que luta pelo quarto título na competição, está no grupo A, que também conta com Espanha e Portugal. A chave B conta com França, Bulgária, Japão e Polônia. E a C é composta por Itália, China, Cuba e Sérvia e Montenegro. A fase final será disputada em Roma, entre os dias 16 e 18 de julho.