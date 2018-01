Bernardinho critica sorteio da Liga Na fase final da Liga Mundial de Vôlei, entre os dias 8 e 13 de julho, em Madri, a seleção brasileira masculina terá de enfrentar Bulgária, Rússia e Itália, no grupo F. Essa definição favoreceu visivelmente o país-sede - a Espanha -, segundo o técnico Bernardinho. Na outra chave, a E, estão, além dos espanhóis, Sérvia e Montenegro, República Checa e Grécia - teoricamente, ao menos, bem mais fraco. "Colocaram a primeira, a segunda e a quarta seleções mais bem colocadas no ranking (Rússia, Brasil e Itália, respectivamente) em uma chave. Uma vez que a Espanha sedia a competição, não seria uma grande surpresa que fosse favorecida de alguma maneira. Mas não esperava que de forma tão escancarada. Para que serve a fase classificatória?", questionou o irritado Bernardinho. "Assim como nós, tenho certeza de que Itália, Rússia e Bulgária não estão nem um pouco satisfeitas. Mostrou-se, mais uma vez, que há interesses não só esportivos e técnicos. É lamentável, mas vamos para cima deles do mesmo jeito", avisou o treinador brasileiro. O Brasil enfrenta a Bulgária no dia 8. Na seqüência, joga com Rússia e Itália. No grupo E, a Espanha já tinha vaga assegurada, como país-sede da fase final. Mesmo tendo sido terceira em sua chave na fase de classificação, ficou com a vaga da Polônia - pior segunda colocada entre os quatro grupos da primeira fase. Os dois primeiros de cada grupo classificam-se para as semifinais. No dia 11 haverá folga. No dia 12, jogam o primeiro do E com o segundo do F; o segundo do E e o primeiro do F. No dia 13, domingo, a final será às 14h de Brasília, com o a disputa do terceiro lugar às 17h. Ranking - O líbero Escadinha foi o destaque brasileiro individual da fase classificatória: terminou na primeira posição entre os defensores e terceiro na recepção. O ponta Giba também mostrou boas atuações: ficou em décimo entre os pontuadores e atacantes, 11º na recepção, 17º na defesa. Os levantadores Ricardinho e Maurício, que têm se revezado em quadra, estão entre os dez primeiros melhores em suas posições: Ricardinho é o segundo e Maurício aparece em oitavo. O melhor na primeira fase foi o alemão Frank Dehne. Maurício comentou: "O que valoriza o Brasil é o conjunto, e não os destaques individuais. Por sermos um time baixo, acho difícil alguém ganhar de melhor atacante ou bloqueador."