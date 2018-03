Bernardinho encara outro desafio no Pan Da última delegação pan-americana de vôlei, os únicos medalhistas de ouro são a meio-de-rede Janina e o técnico Bernardinho, que comandava a seleção feminina. Em Winnipeg, em 1999, as meninas conquistaram o título contra as cubanas, em partida emocionante ? o Brasil venceu por 3 sets a 2. O vôlei feminino não ganhava o ouro no Pan desde 1963, em São Paulo. Agora, Bernardinho está à frente da seleção masculina e tem desafio semelhante: recuperar o título que há 20 anos não é do Brasil ? em Caracas (VEN), em 1983, Bernardinho era reserva de William. Leia mais no Estadão