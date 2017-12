Bernardinho ganha prêmio do COB Pela terceira vez consecutiva, Bernardinho foi eleito para receber o troféu de melhor técnico do Prêmio Brasil Olímpico, evento realizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A cerimônia de premiação, que escolherá ainda o melhor atleta olímpico nas categorias masculino e feminino, está prevista para o dia 7 de dezembro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.