Bernardinho já vê Brasil em Atenas A vitória convincente sobre a Itália, nesta quinta-feira, por 3 sets a 1, deu tranqüilidade à seleção brasileira para buscar uma vaga na Olimpíada de Atenas 2004. E se depender da empolgação do técnico Bernardinho, a CBV já pode reservar as passagens com destino à Grécia. ?Estou muito contente, sobretudo pelo bom nível de jogo. Depois de ganhar de uma grande equipe, como a Itália, temos grandes possibilidades de classificarmos para Atenas?, previu. Embora a vitória tenha sido teoricamente fácil diante de um adversário tão temido, o técnico admitiu que ?passou apuros? no terceiro set, quando sua equipe perdeu por 25 a 20. ?Depois da entrada de Meoni e Cernic foi difícil voltarmos ao mesmo nível de jogo. Mas no quarto set conseguimos nos concentrar e vencer?, comemorou. Sobre o grande número de torcedores brasileiros no ginásio Hamamatsu Arena, Bernardinho não poupou elogios. ?Foi como jogar em casa. Hoje, nossos torcedores criaram uma atmosfera ideal para jogar uma partida tão importante?. Ao técnico da seleção italiana, Gian Paolo Montali, restou os cumprimentos à equipe brasileira. ?Reconheço que o Brasil fez uma grande partida. O resultado final foi justo?, disse. O levantador Ricardinho, um dos destaques do jogo, revelou que a receita das vitórias brasileiras é calcada em ?determinação e vontade?. ?Essas duas coisas nos garante um grande rendimento e por isso conseguimos ganhar da Itália. Estou muito feliz por isso?, finalizou.