Bernardinho lamenta pelo vôlei argentino Para o técnico da seleção brasileira, Bernardinho, é "uma grande pena" a decisão da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) de excluir a Argentina de todas as competições da temporada em razão de problemas no comando da Federação do país. "Sinto pena pelos jogadores e os técnicos, que não têm nada a ver com questões políticas. Na verdade, sinto muito. A Argentina é nossa maior rival no Sul-Americano (em setembro, no Chile). Somos grandes adversários e gostamos de nos enfrentar em quadra. Não creio que eles devam arcar com as conseqüências. Falo como esportista." Também o ex-jogador Hugo Conte, símbolo do vôlei argentino, lamentou a situação, mas considera que o culpado por isso é o ex-presidente da Federação, Mario Goijman, expulso pela FIVB do comando da entidade. "Deveria ter deixado o cargo antes. A Argentina ficará fora das competições por questões que nada têm a ver com o esporte." O calendário do vôlei inclui a Liga Mundial, os Jogos Pan-Americanos e a seletiva para a Olimpíada de Atenas, no ano que vem. Nesta quarta-feira, o comando mundial do vôlei seguiu com a polêmica. Rubén Acosta, presidente da FIVB, comprou briga - com o apoio dos integrantes do Comitê Executivo - ao impedir a presença da seleção da Argentina nas competições até que a Federação do país tenha novo comando. Os sul-americanos não ficaram quietos. Goijman disse "que a cúpula mundial do esporte não é uma máfia, é pior que uma máfia". Foi expulso do comando da Federação há alguns meses por ter assinado contratos de patrocínio para o Mundial de 2002 sem aprovação da FIVB e por irregularidades no balanço da entidade. O destituído presidente da Confederação Sul-Americana, Luís Moreno, garante que tem provas sobre uma série de irregularidades na FIVB, que apresentará no Tribunal Mundial, em Porto Rico, quando for chamado a depor. Moreno foi destituído do cargo, acusado de ser negligente com a Federação Argentina.