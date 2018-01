Bernardinho leva a melhor na Superliga No duelo dos técnicos campeões olímpicos deu Bernardinho. Na quinta-feira à noite, o Rexona/Ades bateu o Finasa/Osasco de José Roberto Guimarães por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/15, na última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina. Com o resultado, o Rexona fecha a fase na liderança, com oito vitórias em oito jogos. A equipe de Osasco ficou em segundo. Nos demais jogos, o Sesi Esporte segue sem vencer. Caiu diante do São Caetano/Detur por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/18. O Pinheiros/Blue Life bateu o Brasil Telecom por 3 sets a 2, com parciais de 28-26, 23-25, 25-19, 22-25 e 15-12, enquanto o Oi/Campos derrotou o Macaé Sports por 3 sets 1, com parciais de 25/23, 13/25, 25/22 e 25/22.