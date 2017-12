Bernardinho pede cuidado aos jogadores contra a Venezuela Já de olho na partida contra a Venezuela (nesta terça-feira, às 1h35 de Brasília), o técnico Bernardinho encontrou uma maneira de explicar o sucesso da seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo no Japão. Para ele, não há reservas, nem titulares no time. ?A nossa grande vantagem é não termos titulares, nem reservas, já que todos são igualmente bons?, disse. ?Isso é o que diferencia nossa equipe das demais. E se você for ver, hoje por exemplo, Giovane, Heller e Anderson foram fundamentais e não costumam estar na equipe titular?. Sobre a vitória diante dos franceses, a segunda no torneio, o técnico elogiou a maturidade dos atletas para superar alguns problemas na seqüência do saque. ?Esse resultado é importante para o futuro desta competição e exatamente por termos consciência disso ficamos nervosos no início, mas os jogadores mostraram paciência e deu tudo certo. De qualquer maneira, ainda nos resta um longo caminho?, garantiu. Bernardinho deu uma pequena folga ao grupo e reúne os jogadores à noite para preparar a partida diante dos venezuelanos, carrascos do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. ?Disse aos meus jogadores que eles têm cinco horas para descansar. Às dez da noite, vamos nos reunir para pensar no próximo jogo?. O treinador descartou a idéia de revanche contra os adversários sul-americanos, mas admitiu que não esqueceu a derrota em São Domingos. ?Aquela derrota deve ser uma grande lição para o futuro. A Venezuela conta com jovens de grande valor e a partida de amanhã é extremamente perigosa e não devemos nos descuidar?, finalizou.