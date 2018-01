Bernardinho pede paciência à torcida A exemplo da seleção feminina de vôlei, a masculina, campeã olímpica em Atenas, também iniciou seu novo ciclo de treinamentos, na segunda-feira, em Saquarema (RJ), e o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, pediu compreensão aos torcedores para possíveis "tropeços" que o time poderá sofrer na preparação aos Jogos de Pequim, em 2008. O treinador destacou que fará algumas experiências no time, principalmente, porque não poderá contar mais com Giovane e Maurício, que se aposentaram da equipe brasileira, além de Nalbert, que se transferiu para o vôlei de praia. "Esse ciclo olímpico vai ser mais difícil em todos os aspectos. Estamos recomeçando, mas já sabendo que existe uma expectativa grande para que permaneçamos no topo", disse Bernardinho. "O meu receio é que, talvez, as pessoas não tenham paciência." Em Saquarema, Bernardinho está treinando com sete jogadores e a principal preocupação é com o ponta Dante, que se apresentou com uma inflamação no ombro direito. Nesta terça-feira, o meio-de-rede Renato Felizardo, do Vibo Valentia, foi convocado e, no dia 2 de maio, o ponta Giba e o levantador Ricardinho se juntam à seleção. "É uma bursite e estou com esse problema desde novembro. Ele me impede de realizar alguns movimentos", contou Dante. "Não é nada tão grave e acredito que com fisioterapia logo estarei recuperado."