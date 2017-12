Bernardinho pode comandar a China O técnico mais vitorioso do vôlei brasileiro pode deixar o País. Bernardinho recebeu convite da China, que organizará os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, para comandar a seleção chinesa pelos próximos quatro anos. Depois de dirigir com sucesso a seleção feminina, Bernardinho foi ainda mais vitorioso no masculino. Tanto que levou o Brasil ao título do Mundial da Argentina, em 2002, ao ouro olímpico em Atenas e ao tetra da Liga Mundial. Ele recebeu convite chinês por telefone, há 15 dias, como confirmou nesta terça-feira ao Jornal Nacional, da TV Globo. "Morar na China não tem a ver comigo, mas sou um profissional e certamente eles estão montando uma estrutura fortíssima para 2008", revelou Bernardinho, que atualmente comanda a equipe feminina do Rexona-Ades enquanto não retoma seu trabalho na seleção brasileira masculina. A técnica Letícia Pessoa, que há oito anos orienta a dupla de vôlei de praia Adriana Behar e Shelda, também foi convidada para trabalhar na China. A evolução do esporte chinês, nas 28 modalidades olímpicas, ficou evidente nos Jogos de Atenas, quando o país ficou em segundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos - a diferença entre os dois países foi de três medalhas de ouro. Como irá organizar os próximos Jogos Olímpicos, a China se prepara para fazer uma perfomance espetacular em 2008. E, para isso, pretende buscar os melhores profissionais do mundo, em todos os esportes.