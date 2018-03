Bernardinho põe Dante no lugar de Nalbert Desde segunda-feira, o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardo Rezende, o Bernardinho, está treinando com o time para a fase classificatória da Liga Mundial, entre os dias 4 de junho e 11 de julho, além dos Jogos Olímpicos de Atenas, no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Saquarema, na Região dos Lagos. Uma das primeiras atitudes do treinador foi a de escolher Dante como o substituto de Nalbert, que sofreu uma cirurgia no ombro esquerdo, e a de determinar que a função de capitão da equipe seja exercida por Giovane e Gustavo. "O primeiro nome nesse momento para o lugar do Nalbert é o do Dante. Mas, acredito que o Nalbert vá se recuperar e a intenção é a de até realizarmos amistosos próximo à Olimpíada para ele adquirir ritmo", disse Bernardinho que, em seguida, comentou a possibilidade de não convocar o capitão da seleção para Atenas. "Tenho a certeza de que o próprio Nalbert desistirá se não estiver em condições totais de atuar. Ele sabe que não poderei ter no grupo um jogador limitado." Dante disse estar tranqüilo com a responsabilidade de substituir Nalbert. Frisou que, o fato de a seleção treinar com a perspectiva de que todos os 12 são os titulares, facilita sempre na hora em que é necessário assumir uma vaga no time. "Sei que preciso melhorar alguns fundamentos, como saque, mas estou tranqüilo", contou. Sobre o posto de capitão, Bernardinho deixou claro que ele pertence a Nalbert, mas que enquanto o atleta estiver se recuperando, será exercido por Giovane e Gustavo, que se alternarão na função. A ausência do atleta já fez com que o técnico desse um recado ao grupo: o de que cada um precisará "dar um pouco mais ao time". Bernardinho está treinando com um total de 10 jogadores em Saquarema. Ainda faltam se apresentar outros oito que estão envolvidos em competições. Os dois jogos de estréia do Brasil na Liga está marcada para os dias 4 e 6 de junho, contra a Grécia, em Piraeus. Antes de defender o título mundial, a equipe realizará dois amistosos na Europa, contra a Bulgária, entre os dias 29 de maio e 2 de junho. Escadinha - O líbero Escadinha, atualmente no Banespa, está finalizando sua negociação para disputar a próxima etapa do Campeonato Italiano pelo Parma. Nesta quarta-feira, o atleta comentou ser um sonho jogar na cidade italiana e disse aguardar a assinatura do contrato para anunciar oficialmente sua transferência.