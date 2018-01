Bernardinho quer testar novos jogadores A seleção brasileira masculina de vôlei desembarca nesta terça-feira em São Paulo, após conquistar na Sérvia o 5º título na Liga Mundial. O técnico Bernardinho, que ficou na Europa, deu uma semana de folga ao grupo e agora pretende testar novos jogadores na Copa América, no começo de agosto, em São Leopoldo (RS). Com o dever cumprido mais uma vez, a hora é de dar oportunidade a novos jogadores. Bernardinho já havia avisado que após a Liga Mundial faria alguns amistosos contra o Canadá com um "time B", que deve contar com novatos como Murilo, Samuel e João Paulo - que participaram da campanha da Liga Mundial - e o levantador Vinhedo, que ainda não teve nenhuma chance de atuar no grupo. Em setembro, a seleção brasileira disputa o Campeonato Sul-Americano - que nunca perdeu. E o último compromisso do ano será a Copa dos Campeões, no Japão, em novembro. Ainda sem datas certas, Bernardinho disse que o Brasil também fará jogos comemorativos pela conquista da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto do ano passado.