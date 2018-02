Bernardinho quer testar os jogadores A Espanha, adversária da seleção brasileira masculina de vôlei, sábado e domingo, em São Paulo, pela Liga Mundial, não contará com seu principal destaque. O atacante Rafael Pascual, a estrela do time, fez um acordo com o técnico Francisco Hervas para disputar apenas algumas etapas da competição e não veio ao Brasil. Melhor para os reservas brasileiros, que poderão ter mais oportunidade para entrar em quadra e ganhar ritmo de jogo. "Sem o Pascual a Espanha fica muito enfraquecida. É uma boa oportunidade para o Bernardo colocar todo mundo em jogo. Mas não sei se ele vai querer fazer esses testes ou vai tentar formar uma base para o time", disse Nalbert, que ainda se recupera de contusão e conhece bem o jogador espanhol - os dois disputam o Campeonato Italiano. Bernardinho ainda não definiu qual estratégia adotará. "A idéia é testar todos aos poucos. Não adianta tirar seis jogadores e botar seis sem critério. Queremos avaliar todos porque mais para frente, com a volta do Nalbert e do Giba ao time, terei de tomar uma decisão, que é o corte para a fase final da Liga. Só posso inscrever 12 atletas", revelou o técnico brasileiro. Além de Marcelinho, que entra no lugar de Maurício - foi dispensado para participar da cerimônia da tocha olímpica no Rio -, o meio-de-rede André Heller pode ganhar uma chance no lugar de Gustavo ou Rodrigão, os titulares da seleção.