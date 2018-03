Bernardinho recebe mais 4 jogadores Quatro jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei se apresentaram hoje ao técnico Bernardinho para iniciar os treinamentos visando à disputa da Liga Mundial 2004, a partir do dia 4 de junho, e dos Jogos de Atenas. O ponteiro Dante, o levantador Maurício e o meio-de-rede Rodrigão juntaram-se ao líbero Sérgio, que já havia sido chamado pelo treinador. Depois de uma temporada no vôlei italiano, onde defendeu o modesto Montichiari, Maurício, de 37 anos, quer o seu quarto título da Liga Mundial e o bicampeonato olímpico na sua quinta participação na competição. Ele foi campeão em 1992, em Barcelona. A Olimpíada de Atenas também marca a despedida do jogador na seleção. Foram 18 anos vestindo a camisa do Brasil, totalizando 560 jogos. Amanhã, os atletas realizam exames médicos e testes físicos em uma academia do Rio e aguardam a chegada dos demais companheiros para poder iniciar os treinos táticos. Além dos quatro, Bernardinho chamou outros 14 atletas: Alan (Ulbra), Joel (Montichiari-ITA) Roberto Minuzzi (Ulbra), Marcelinho (Unisul), Giovane (Telemig-Minas), André Heller (Unisul), Henrique (Telemig-Minas), Giba (Cuneo-ITA), André Nascimento (Telemig-Minas), Anderson (NEC-JAP), Gustavo (Icom Latina-ITA), Renato Felizardo (Ulbra), Ricardinho (Telemig-Minas) e Murilo (Suzano-Wizard). Dos 18 nomes, apenas 12 serão relacionados para cada rodada da Liga Mundial.