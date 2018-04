Bernardinho retorna ao Rexona O técnico Bernardinho, medalha de ouro no vôlei na última Olimpíada, assumiu nesta terça-feira o comando do Rexona-Ades. Ele retorna ao comando da equipe onde ganhou duas edições da Superliga (1997/1998 e 1999/2000), quando o Rexona ainda estava no Paraná. Em sua apresentação, Bernardinho manteve o discurso de trabalho de equipe e que espera formar uma nova geração de jogadoras para a Seleção Feminina. ?Estou satisfeito de voltar ao Rio de Janeiro. Quero agora contribuir para o voleibol e colocar várias dessas garotas na seleção brasileira?, afirma. A estréia do treinador será na Salonpas Cup, programada para o próximo mês de outubro. Em seguida, acontece o Campeonato Carioca e no final de novembro terá início a Superliga. Helio Griner, que ocupava o cargo de técnico na temporada passada, passa a ser o auxiliar-técnico. Homenagem - Durante a apresentação, Bernardinho recebeu uma réplica da medalha de ouro que suas jogadoras ganharam na Olimpíada de Atenas, há duas semanas. ?Até pensei em fazer uma réplica. Agora, não falta nenhum título para mim?, disse.