Bernardinho: técnicos são só elogios A conquista do tricampeonato da Liga Mundial pela seleção brasileira masculina de vôlei no domingo, em Madri, mostrou mais uma vez a eficiência do técnico Bernardo Rezende: oito medalhas de ouro em dez competições, com duas de prata. Técnicos conceituados como José Roberto Guimarães e Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, são só elogios para Bernardinho e seus jogadores. Leia mais no Jornal da Tarde