Bernardinho tem dúvida na seleção O técnico Bernardinho promove o rodízio como uma das formas de motivar os jogadores a continuarem brigando por posição até que defina, no grupo de 16 jogadores, os 14 que vão à final da Liga Mundial, em julho, e os 12 que formarão a equipe olímpica, em agosto. Ele quer empenho e comprometimento dos atletas. Na seleção olímpica, com um grupo mais restrito, a principal briga será no meio-de-rede, em que Gustavo, Rodrigão, Henrique e André Heller brigam por três vagas. Gustavo e Rodrigão dificilmente perdem o posto e Bernardinho considera que conviver com o corte "é uma tensão natural que faz parte do dia-a-dia do atleta de elite. Que ninguém se sinta garantido". O treinador explica que não pode fechar o grupo agora para não "tomar uma decisão errada há dois meses dos Jogos de Atenas". Rodrigão, nas duas partidas, Henrique, no sábado, e André Heller, neste domingo, foram testados contra Portugal (Gustavo, que teve uma crise de soluço por dois dias, não foi relacionado nessa rodada da Liga Mundial). "Sei que tenho condições e minha expectativa é estar no grupo. Não existe um melhor que o outro, mas é uma questão de estar melhor no momento", afirma André Heller, que, no domingo, foi um dos principais sacadores do Brasil (fez 3 pontos). Entre os levantadores, serão duas as vagas para os três que treinam com o grupo - Ricardinho, Maurício e Marcelinho. Ricardinho vem sendo titular desde a temporada passada, Maurício jogou sábado e Marcelinho no domingo. O líbero é único, Escadinha, que se mantém, inclusive, entre os melhores da Liga Mundial, na recepção e defesa, suas funções. Na ponta são quatro as vagas na seleção. Nalbert se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e por ele Bernardinho vai esperar até a última hora. O técnico planeja, inclusive, fazer alguns amistosos no Centro de Treinamento de Saquarema, no Rio, no fim de julho, após a Liga Mundial, para "reintegrar Nalbert ao grupo". Se sua recuperação continuar no bom ritmo atual o capitão volta à quadra. Giovane e Giba devem permanecer no grupo. Dante pode ficar com a última vaga entre os ponteiros, que ainda têm a concorrência dos novatos Roberto Minuzzi e Murilo. "Ninguém é eterno. Um exemplo é o Roberto (Minuzzi)", afirmou Giovane, ressaltando que hoje a principal virtude do Brasil é ter 12 jogadores com bom nível técnico.