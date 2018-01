Bernardinho tenta definir time base Depois de classificar o Brasil para as finais da Liga Mundial de Vôlei, o técnico Bernardinho espera agora definir um time base. Até agora, ele fez rodízio entre os 18 inscritos para a competição. Antes da fase decisiva, de 8 a 13 de julho, na Espanha, a seleção brasileira jogará contra Portugal, na sexta e sábado, em Betim (MG). Ricardinho deve manter-se como levantador titular. Gustavo é o principal meio-de-rede e deve ter a companhia de Henrique na posição. Giba e Nalbert ficarão nas pontas. A dúvida é o oposto. André e Anderson jogaram em Brasília, nos dois jogos contra a Itália - uma vitória e uma derrota. Giovane, um dos destaques da vitória de domingo ? entrou no lugar de Giba e não saiu mais ?, é considerado por Bernardinho como o ?sétimo jogador? da seleção. ?Tem papel de liderança fundamental no grupo. Se eu pudesse, mudava a regra do jogo. Punha sete em quadra?, afirmou o técnico.