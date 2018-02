Bernardinho vai ao Pan com titulares O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, não quer ir aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, com um time juvenil, como fará a seleção feminina. A opção, no caso das meninas, foi adotada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) por causa da coincidência de datas no calendário. O Pan será de 1 a 17 de agosto e o Grand Prix da Ásia, de 11 de julho a 10 de agosto. O primeiro grupo de convocados e convidados para a seleção feminina chega ao Rio hoje à noite e inicia a preparação para a temporada amanhã. Leia mais no O Estado de S. Paulo