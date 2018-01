Bernardo Alves consegue vaga na final dos Jogos Eqüestres O cavaleiro Bernardo Alves e seu cavalo Canturo são os únicos representantes brasileiros na prova individual de saltos dos Jogos Eqüestres Mundiais em Aachen, Alemanha. O conjunto ficou em 17.º na classificatória que selecionou os 25 competidores das provas deste sábado. Os quatro melhores colocados disputam o título mundial no domingo. Já o brasileiro Rodrigo Pessoa disputará o CSI-W indoor a partir do dia 14 de setembro. O campeão olímpico estará montando o cavalo Harry Potter, na competição que também terá a presença de Bernardo Alves. O Grande Prêmio de São Paulo, prova principal do evento, será classificatório para a Copa do Mundo de Saltos de 2007.