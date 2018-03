Bernardo Alves vence prova no hipismo O cavaleiro brasileiro Bernardo Alves ganhou neste sábado o Concurso Internacional de Saltos de Madri, na Espanha. Ele superou o francês Bruno Boucqsault, que ficou em segundo lugar, e o belga Grégory Watheler, o terceiro colocado. Outro brasileiro participou da prova em Madri. Grande nome do hipismo nacional, Rodrigo Pessoa competiu com o cavalo Sigane van de Grundeval, mas abandonou a disputa.