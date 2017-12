Bernardo, destaque do País em Aachen No Concurso Internacional de Saltos de Aachen, na Alemanha, encerrado neste domingo, após cinco dias e um público recorde de 299 mil pessoas, o destaque brasileiro foi o estreante Bernardo Rezende Alves. Montando Oberon, ele foi o 10º colocado no Grande Prêmio de Aachen, com obstáculos a 1,60 m de altura, embaixo de chuva - prova considerada o maior desafio do hipismo -, entre 40 conjuntos do mundo todo. Bernardo somou 4 pontos perdidos por uma falta, em duas passagens, no tempo de 101s46 - um segundo a mais que o quarto colocado, o conjunto alemão Thomas Voss/Clinton, com 100s18 (também com 4 pontos perdidos). "Por um segundo deixei escapar a posição. Mas acho que não posso reclamar de nada. Fiquei satisfeitíssimo com o resultado", afirmou o brasileiro. "Nessa prova, não tem nenhum cavaleiro com um conjunto formado há menos de dois anos", observou Bernardo, está montando Oberon há cerca de 30 dias. O GP de Aachen foi vencido pelo campeão olímpico dos Jogos de Sydney, o holandês Jeroen Dubbeldam, que montou De Sijiem, o único entre os 40 conjuntos a completar dois percursos sem faltas, em 101s18. O alemão Rene Tebbel, com Stiegelmaier´s Radiator, foi o segundo (4 pontos perdidos e 95s96) e o norte-americano Beezie Madden, com Innocence, o terceiro (com 4 pontos perdidos e 98s00). "O percurso estava exigente e o único zero foi de um conjunto que ganhou a Olimpíada", frisou Bernardo. No balanço, Bernardo apontou um saldo que considerou positivo para quem chegou à Europa há 40 dias: 6º lugar e o 10º deste domingo, nas provas da série forte, com Oberon; um 1º e um 2º, com Diva (obtido domingo, com 49s20), nas provas rápidas, do tipo caça; e um 7º, com Nepal, em uma disputa da série intermediária. Bernardo, que voltará a competir após as duas semanas reservadas para o descanso dos cavalos, continuará em Ligny, Bélgica, no Haras de Nélson Pessoa, o Neco, até agosto. No sábado, ele viaja para San Diego para o casamento de Rodrigo Pessoa com a norte-americana Keri Porter. Aachen foi o quarto concurso desse mineiro de Belo Horizonte, que monta desde os 5 anos - aprendeu com Vítor Alves Teixeira. Desde que chegou à Europa, esse foi o desafio máximo. "Incrível, acho que eu nunca tinha saltado essa altura (referia-se à pista de 1,60 m). Mas após alguns dias eu estava tranqüilo." Considerado uma pessoa fria, que não se abala nem com um público como o deste domingo, de 45 mil pessoas, agora Bernardo está atrás de experiência. "Preciso competir mais aqui para chegar a ter a experiência do Rodrigo, já que a frieza é também uma de minhas características." Outro conjunto que representou o Brasil, o cavaleiro Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, montando Audi Aspen, foi o 22º colocado no GP de Aachen, com 8 pontos perdidos por falta, no tempo de 100s70.