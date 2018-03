Bernardo Resende fica em 2º na Suécia O cavaleiro Bernardo Resende Alves conseguiu um importante resultado neste domingo no Grande Prêmio de Falsterbo, na Suécia. Montando o cavalo Fort de Neuville, emprestado por André Johannpeter, o brasileiro fez os dois percursos sem faltas e ficou na segunda colocação, ao lado do francês Eric Navet. Ambos fizeram o percurso em 43s28. O ganhador foi o dinamarquês Thomas Velin, com 43s06.