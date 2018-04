Bernardo revela ansiosidade por estreia no Vasco De fora da semifinal da Taça Guanabara, o Vasco só volta a campo na próxima quarta-feira, para pegar o Comercial do Mato Grosso do Sul, na estreia na Copa do Brasil. O meia Bernardo, emprestado pelo Cruzeiro, pode fazer em Campo Grande a sua primeira partida com a camisa cruzmaltina.