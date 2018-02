Betão só sai do Corinthians se tiver proposta

Termina hoje o contrato do zagueiro e capitão Betão com o Corinthians. Com a contratação de quatro zagueiros - William, Chicão, Valença e Suárez -, muitos no Parque São Jorge garantem estar chegando ao fim o ciclo do jogador no clube. O técnico Mano Menezes contará com cinco defensores na próxima temporada e manifestou interesse em segurar Fábio Ferreira. Mas o presidente Andrés Sanchez está disposto a premiar a dedicação de Betão com a camisa corintiana. "O Betão só vai deixar o Corinthians se tiver uma proposta de trabalho melhor", afirmou Sanchez para pessoas próximas. "Ele tem algumas sondagens do mercado internacional e se acertar, deixa o clube. Do contrário, vamos respeitar sua história aqui", seguiu o dirigente. Betão defende as cores do Corinthians há 14 anos. Na equipe profissional, são 215 jogos e 4 gols. Ele é titular desde 2004, quando foi promovido pelo então técnico Tite. E desde 2006 é dono da tarja de capitão. Apesar de questionado por muitos, Betão carrega o respeito e a admiração de Andrés. Seu choro quando o time caiu para a Série B após o 1 a 1 com o Grêmio mostrou a sua estreita ligação com o clube. Autor do gol que acabou com o jejum de 4 anos sem vitórias sobre o São Paulo (1 a 0), deve renovar por mais uma temporada. E a direção corintiana ficou empolgada ao saber que Pedrinho praticamente descartou no sábado a possibilidade de renovação com o Santos. O caminho para chegar ao Parque São Jorge está livre e uma reunião deve ocorrer na quarta-feira. PALMEIRAS Rodrigão é a terceira baixa do elenco do Palmeiras - Edmundo não renovou e Paulo Sérgio acertou com o Grêmio. O atacante voltará para o Atlético-PR, já que foi vetado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. "Eu não continuarei no Palmeiras. Existia o interesse do clube, mas após a chegada do novo treinador, as negociações foram suspensas", afirmou Rodrigão ao Globoesporte.com. Por outro lado, o clube está perto de acertar com o atacante Alan Kardec, do Vasco. SÃO PAULO Ciente de que dificilmente conseguirá segurar o atacante Diego Tardelli, o São Paulo espera negociar o atleta esta semana. Flamengo e Santos tem interesse. SANTOS O técnico Emerson Leão já teve de ouvir não de dois jogadores com os quais queria contar. Além da não renovação de Pedrinho, o treinador ficou triste ao saber que o volante Renato não está disposto a voltar para a Vila Belmiro. O volante defende o Sevilla e acha complicado deixar o clube espanhol no momento.