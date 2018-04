Bi da Volta da França, Contador se aposenta em prova espanhola que começa dia 19

Duas vezes vencedor da Volta da França, a mais importante prova do ciclismo mundial, Alberto Contador anunciou nesta segunda-feira que vai se aposentar após disputar a Volta da Espanha, competição de três semanas de duração que começará no próximo dia 19 de agosto.

O espanhol confirmou a data do seu adeus por meio de uma publicação em sua página na rede social Instagram, na qual postou um curto vídeo em que revelou que a edição seguinte do grande evento realizado em seu país "será a sua última prova como ciclista profissional".

"Digo isso feliz, não digo com pena, essa é uma decisão em que pensei muito bem e não creio que exista uma experiência melhor do que fazer isso em uma corrida em casa e em meu país", afirmou o atleta de 34 anos, que é um dos principais ciclistas da atualidade e alcançou uma série de feitos em sua carreira.

Além das duas vitórias obtidas nas edições de 2007 e 2009 da Volta da França, o espanhol ganhou por três vezes a Volta da Espanha, com os troféus de 2008, 2012 e 2014, e também triunfou em 2008 e 2015 no Giro da Itália.

DOPING MANCHOU CARREIRA

Conhecido como um grande montanhista, por ser forte nos trechos de subidas das provas que disputou até hoje, o espanhol também se envolveu em um escândalo de doping que lhe custou a vitória da Volta da França de 2010. Por causa do problema, ele levou uma suspensão de dois anos em 2012.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) confirmou a punição após rejeitar o recurso apresentado pelo ciclista depois de um exame antidoping apontar o uso da substância proibida clembuterol. O testo deu positivo para a utilização da mesma na tradicional prova francesa, sendo que no apelo contra a sanção o ciclista alegou ter sido prejudicado ao comer uma carne que estava contaminada no dia de descanso da desgastante edição de 2010 da importante competição.

Naquela ocasião, o máximo tribunal esportivo reverteu uma decisão de Federação Espanhola de Ciclismo, que havia absolvido Contador, após a Agência Mundial Antidoping e a União Ciclística Internacional (UCI) recorreram à CAS pedindo a suspensão do ciclista espanhol por dois anos, o que acabou sendo atendido.

Contador deu positivo em exame realizado em 21 de julho de 2010 e o mesmo só foi ser confirmado publicamente em setembro daquele ano, quando a UCI anunciou a suspensão provisória do ciclista. Em fevereiro de 2011, a Federação Espanhola de Ciclismo rejeitou recomendação de suspender o atleta por um ano e o absolveu. A decisão, porém, foi revertida pela CAS.

O caso de doping manchou a sua vitoriosa carreira, na qual ele se tornou apenas um dos seis atletas do mundo na história que venceram as três principais provas do ciclismo - a Volta da França, o Giro da Itália e a Volta da Espanha.

Com a confirmação oficial desta segunda-feira, Contador vai encerrar sua trajetória no ciclismo profissional após 14 anos. As suas últimas pedaladas em uma competição estão previstas para o dia 10 de setembro, quando será realizada a última etapa da Volta da Espanha. A chegada da prova ocorre em Madri, terra natal do ciclista.