Bia, a melhor atacante da Superliga Destaque na campanha do BCN/Osasco na conquista do inédito título da Superliga, a jogadora Bia foi eleita a melhor atacante da competição. Aos 31 anos, disputou sua primeira final de Superliga. Além de boa atleta, ?Magrela?, como é chamada pelas amigas do time, é a mais divertida do grupo comandado por José Roberto Guimarães. Apesar da idade, Bia acredita que sua hora na Seleção Brasileira deve chegar logo. Com 1,79m e apenas 60 quilos, Bia compensa a baixa altura com ótima impulsão. Quem a vê atacando pela saída-da-rede avalia que a técnica da jogadora começou a ser aprimorada quando era pré-adolescente ? o que é um engano. A carioca começou a jogar vôlei apenas aos 18 anos, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) da Tijuca. Leia mais no Jornal da Tarde