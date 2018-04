Bia Figueiredo consegue entrar no grid de Indianápolis

INDIANÁPOLIS - O Brasil terá três pilotos na edição deste ano das 500 Milhas de Indianápolis, uma das provas mais famosas e tradicionais do automobilismo mundial, que faz parte do calendário da Fórmula Indy e acontecerá no próximo domingo, nos Estados Unidos. Um dia depois de Hélio Castroneves e Tony Kanaan terem confirmado suas posições no treino de classificação, Bia Figueiredo conseguiu entrar no grid de largada neste domingo, ao ficar com a 29.ª colocação.

Por ser tão especial, as 500 Milhas de Indianápolis têm um sistema de classificação diferente para definir os 33 pilotos participantes da prova. No último sábado, mesmo sendo uma semana antes da corrida, aconteceu o "Pole Day", para apontar os 24 primeiros colocados do grid. Para quem não entrou nesse grupo, houve o "Bump Day" neste domingo, quando Bia Figueiredo foi para a pista e conseguiu tempo suficiente para largar em 29.º lugar.

Ainda no sábado, Helinho chegou a lutar pela pole position, ao passar para a última parte do treino de classificação, mas ficou em oitavo lugar no grid - o primeiro lugar ficou com o surpreendente norte-americano Ed Carpenter, piloto sem grandes resultados na Fórmula Indy. Tony Kanaan também se garantiu no "Pole Day", ao ser o 12.º colocado. Mas Bia Figueiredo não teve a mesma sorte, precisando voltar para o "Bump Day" realizado neste domingo.

Enquanto Helinho e Tony Kanaan vão disputar toda a temporada da Fórmula Indy, Bia Figueiredo tem contrato apenas para as cinco primeiras etapas, que acaba justamente agora nas 500 Milhas de Indianápolis. Por isso, seu futuro depende de um bom resultado na tradicional prova do próximo domingo. No "Bump Day", ela foi para a pista com outros 10 pilotos para definir da 25.ª a 33.ª posições do grid - apenas um não se classificaria.

O melhor tempo deste domingo foi conseguido pelo norte-americano Josef Newgarden, que vai largar em 25.º lugar. Além dele e de Bia Figueiredo, os outros classificados no "Bump Day" foram Graham Rahal (EUA), Sebastián Saavedra (COL), Tristan Vautier (FRA), Pippa Mann (ING), Conor Daly (EUA), Buddy Lazier (EUA) e Katherine Legge (ING). Como eram 34 inscritos para as 500 Milhas de Indianápolis, o único que não entrou no grid foi o mexicano Michel Jourdain Jr.