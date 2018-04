Bia Figueiredo mira inédito Top 10 na Indy em São Paulo

Até hoje, a sua melhor performance foi um 11.º lugar em Toronto, em 2011. Nesta temporada, ela já participou das etapas de St. Petersburg, Barber e Long Beach. Ela tem acordo com a Dale Coyne para correr também em São Paulo e nas 500 Milhas de Indianápolis.

"Eu estava há muito tempo sem correr (desde as 500 Milhas de Indianápolis de 2012, em maio), fechei em cima da hora com a equipe. Agora eu já posso botar como objetivo um Top 10 em São Paulo. Tenho que trabalhar bastante e o carro também tem que evoluir, dar mais um passo à frente, mas não é um sonho, é um objetivo plenamente alcançável", analisa a piloto de 28 anos.

Na etapa de Long Beach, Bia segurou por 10 voltas Will Power, tricampeã da prova brasileira e que corre pela Penske, com um carro muito superior ao da brasileira. "Fui mais conservadora no início da prova, porque era muito importante chegar ao fim. Depois fui me sentindo mais confortável no carro, fiz algumas ultrapassagens e me defendi bem das tentativas de ultrapassagem dos adversários, sobretudo no último jogo de pneus", completa.