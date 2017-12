Bicampeã de NY disputará São Silvestre Depois da confirmação do queniano e atual campeão Robert Cheruiyot para a disputa da 79ª Corrida Internacional de São Silvestre, foi a vez de a prova feminina ter seu primeiro destaque. É a também queniana Margaret Okayo, bicampeã da Maratona de Nova York, da qual é recordista, com 2h22m31s, dois minutos abaixo da marca anterior, conseguida por ela mesma. Okayo retorna depois do segundo lugar na São Silvestre de 2001, quando perdeu para a brasileira Maria Zeferina Baldaia. A largada feminina será às 15h15 do dia 31; da masculina, às 17h. A corrida recebe cerca de 15 mil participantes.