Bicampeã paraolímpica é flagrada e suspensa por doping

A experiente atleta, de 52 anos, foi flagrada em um teste realizado no último dia 12 de setembro, durante a disputa da etapa de Fortaleza do Circuito Nacional. A substância encontrada na urina de Suely foi o hidroclorotiazida, um diurético, que pode esconder o possível uso de outras substâncias proibidas. O caso foi divulgado pelo CPB porque ela abriu mão da contraprova.

Andrew Parsons, presidente do CPB, se manifestou sobre a suspensão. "Lamentamos profundamente esse caso de doping envolvendo a atleta Suely Guimarães, uma medalhista em Jogos Paraolímpicos. Nossa política é de tolerância zero e vamos intensificar os nossos programas de educação e testagem", prometeu o dirigente.

Suely ganhou o ouro nos Jogos Paraolímpicos de Barcelona, em 1992, e Atenas, em 2004, ambas no lançamento de disco. Na mesma modalidade do atletismo, a atleta também havia estabelecido um novo recorde mundial em Fortaleza, mas a marca foi cancelada devido à confirmação do doping.